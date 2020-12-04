Son bir haftada 29 sağlık çalışanı Covid-19'dan yaşamını yitirdi

04 Aralık 2020 Cuma, 18:31

Koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanları ölümleri her geçen gün daha da artıyor. Türk Tabipleri Birliği’nin açıkladığı rakamlara göre son bir hafta içerisinde 29 sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. "Covıd-19 meslek hastalığı kabul edilsin" diyen TTB’nin kayıtlarına göre pandeminin başından beri 212 sağlık çalışanı vefat etti.