Son bir haftada 29 sağlık çalışanı Covid-19'dan yaşamını yitirdi
Son bir haftada 29 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Pandeminin başından bu yana yaşamını yitiren toplam sağlık çalışanı sayısı 212'ye yükselmiş oldu.
Koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanları ölümleri her geçen gün daha da artıyor. Türk Tabipleri Birliği’nin açıkladığı rakamlara göre son bir hafta içerisinde 29 sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. "Covıd-19 meslek hastalığı kabul edilsin" diyen TTB’nin kayıtlarına göre pandeminin başından beri 212 sağlık çalışanı vefat etti.
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