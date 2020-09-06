Son çare Ndiaye!
Galatasaray, eski oyuncusu Ndiaye ile anlaşma sağladı.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Ndiaye ile anlaşma sağladı.
Sosyal medyaya yansıyan haberlere göre; sarı kırmızılılar daha önce Osmanlı'an alıp İngiltere'ye sattıkları ve sonra da kiraladıkları Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği transfer için Stoke City ile anlaşma sağlandığı takdirde, Senegalli orta sahanın 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi. Ndiaye geçen yıl Trabzonspor'da oynamıştı.
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