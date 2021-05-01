SON DAKİKA | Akhisarspor küme düştü, TFF 1'e de veda ettiler

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:00

Kısa bir süre öncesine kadar Süper Lig'de oynayan Akhisarspor küme düştü.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu.

