SON DAKİKA | Akhisarspor küme düştü, TFF 1'e de veda ettiler
Son dakika .. TFF 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu.
Kısa bir süre öncesine kadar Süper Lig'de oynayan Akhisarspor küme düştü.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu.
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