SON DAKİKA | Akhisarspor küme düştü, TFF 1'e de veda ettiler

Son dakika .. TFF 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu.

AA
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:00
SON DAKİKA | Akhisarspor küme düştü, TFF 1'e de veda ettiler
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Kısa bir süre öncesine kadar Süper Lig'de oynayan Akhisarspor küme düştü.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu.


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