Demirspor Süper Lig'e yürüdü, koronavirüs yasakları unutuldu
Son dakika.. Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretinin noktalandığı maç, Menemen ve Adana'da kısıtlamayı unutturdu.
Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretinin noktalandığı maç, Menemen ve Adana'da kısıtlamayı unutturdu. Menemen'deki maçı özel izinle bine yakın seyirci izlerken, Adana Demirsporlu taraftarlar da yasağa karşın Adana'daki kent meydanlarında bayraklarla yürüdüler.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından araçlarına binen taraftarlar, konvoy yaptı. Yaya olarak da bir araya gelen taraftarlar, davulcu ve zurnacıların eşliğinde doyasıya eğlendi. Polis ekipleri, taraftarlara kısıtlama kararlarını hatırlatıp, evlerine dönmelerini istedi. Bir süre meşaleler yakıp, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, ekiplerin uyarılarıyla dağılmaya başladı.
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