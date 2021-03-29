SON DAKİKA | Dolar ve Avro'da sert yükseliş
Geçtiğimiz haftayı sert yükselişle 8.10'un üstünde kapatan dolar kuru yeni haftaya da 8 TL'nin üzerinde başlangıç yaptı. TL'de gün içerisinde değer kaybı hızlanırken kur 8.17'ye kadar çıktı. Avro/TL ise 9,65'e kadar tırmandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı.
"Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" diyen Kavcıoğlu, "Şu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz" diye konuştu.
Bu açıklamaların ardından kur 8.09 seviyelerinde başlayan satışlarla 8.02'ye geriledi.
Piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda yukarı yönlü hareket hız kazandı. Dolar/TL, 8,18'in üzerine çıkarken Avro/TL ise 9,65'lere tırmandı.
DOLAR 8.15'İN ÜSTÜNDE
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından 8.09 seviyesinden 8.03 seviyelerine kadar gerileyen kur daha sonra gelen alımlarla yeniden 8.15'in üstüne çıktı. Dolar kuru şu dakikalarda 8.1606 seviyelerinde işlem görüyor.
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