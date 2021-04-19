SON DAKİKA | Galatasaray'dan Mete Kalkavan isyanı: Adalet!
Son dakika ... Trabzonspor müsabakası öncesi Galatasaray cephesi, Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamasına dair eleştirilerini yayımladı ve Kalkavan'ı eleştirdi.
Süper Lig'in 36. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray'da, maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik eleştiride bulunuldu. Merkez Hakem Kurulu'nun atamasını, "hatada ısrar ediyoruz" şeklinde yorumlayan Galatasaray, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Trabzonspor müsabakası öncesi Galatasaray cephesi, Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamasına dair eleştirilerini yayımladı. Sarı kırmızılı ekibin açıklaması şu şekilde;
"Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dâhil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.
Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray’a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan’ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla “hatada ısrar ediyoruz” anlamını taşımaktadır.
Hakem Mete Kalkavan’ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz."
METE KALKAVAN'IN GALATASARAY MAÇLARI
En son Galatasaray'ın Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta düdük alan Mete Kalkavan, şimdiye dek sarı kırmızılı ekibin 27 maçında görev aldı. Galatasaray, bu müsabakaların 14'ünü kazanırken; 8 maçta berabere kaldı, 5 maçta mağlup oldu. 27 maçta 109 kez sarı kartına başvuran Mete Kalkavan, 5 kez kırmızı kartını çıkarttı.
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