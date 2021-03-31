SON DAKİKA | Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:35

La Gazzetta Dello Sport’da yer alan haberde, Merih Demiral’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Milli oyuncunun özel bir uçakla İtalya’ya geleceği ve karantinaya alınacağı kaydedildi. Haberde, takımın Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny’nin de Polonya Milli Takımı’ndaki vakalar sebebiyle karantinaya alınabileceği ifade edildi.

POZİTİF OLDUĞU İÇİN OYNAMADI

La Gazzetta Dello Sport’daki haberde, eleme maçlarında forma giymeyen Merih Demiral’ın oynamama sebebinin sakatlığı değil koronavirüs olduğu iddia edildi. Merih’in durumunun iyi olduğu ve sadece birkaç küçük semptomu olduğu belirtildi.

MERİH SEKİZİNCİ OYUNCU OLDU

Genç stoper; Daniele Rugani, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Alex Sandro, Matthijs De Ligt, Weston McKennie ve Juan Cuadrado’dan sonra bu sezon koronavirüse yakalanan sekizinci Juventus oyuncusu oldu.