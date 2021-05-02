SON DAKİKA | Rizespor'a yenilen Denizlispor, küme düştü!

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Bakalorz, Hasan Ayaroğlu, Diskerud, Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, İsmail Köybaşı, Abdullah Durak, Donsah (Dk. 30 Tunay Torun), Sabo, Fernando, Samudio, Remy

Sarı kartlar: Dk. 22 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 33 Fernando (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 39. haftasında Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilip TFF 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

2. yarının 72. dakikasında Samudio Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu sonuçla Denizlispor matematiksel olarak küme düştü.

Korkusuz sokak röportajları, Türkiye gündemine oturan konuların uzman yorumları, gündemi belirleyecek canlı yayınları ve çok daha fazlasını izlemek için Cumhuriyet TV Youtube kanalına abone olmayı unutmayınız.

??

Kanala ulaşmak için tıklayınızhttps://t.co/FYndoS9zIr pic.twitter.com/ov5Yjd4b0h