Süveyş Kanalı'ndaki gemi kurtarıldı!

29 Mart 2021 Pazartesi, 07:23

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, geçen hafta salı günü karaya oturarak Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinin tıkanmasına yol açmıştı.

Kanalı enlemesine tıkayan gemiyle ilgili bir haftadır devam eden kurtarma çalışmalarında ise sona gelindi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Inchcape Shipping denizcilik hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, "Ever Given sabah 4.30 sularında başarılı bir şekilde yüzmeye başladı. Şu anda güvende. Sonraki adımlar hakkında daha fazla bilgi, öğrenildikten sonra paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, sosyal medyada da geminin yeniden hareket ettiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Kanalın tam kapasiteyle ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.