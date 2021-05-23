TFF 1. Lig play-off finali İstanbul'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Altay ve Altınordu arasında oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off finaline ilişkin detaylar paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi."
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