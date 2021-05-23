TFF 1. Lig play-off finali İstanbul'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay ve Altınordu arasında oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 15:36
TFF 1. Lig play-off finali İstanbul'da oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off finaline ilişkin detaylar paylaşıldı. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. 

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi."


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