Trabzonspor, Gervinho ve Peres'e kavuşuyor
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres, hafta içinde Trabzon'a gelecek.
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi Trabzon'a gelecek.
TRANSFER ÇALIŞAMALARI SERİE A'DA SÜRÜYOR
Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek. İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.
GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A
Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- 'Şehit olduğunda ilk kim geldi? Katil hep ilk gelir'
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Bir garip 'bataklık'
- Ahmet Hakan'dan dikkat çeken AA muhabiri yazısı
- Kılıçdaroğlu'ndan Peker tepkisi: Erdoğan'a dikkat çekti!
- AKP'den seçim barajı için yeni öneri
- Ağabey bu işin neresinde?
- Müftüden tepki çeken sözler: Selanik göçmenleri hedefte
- Yılmaz Vural'dan flaş açıklamalar
- Mehmet Ağar hakkındaki beraat kararı bozuldu