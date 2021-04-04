Son dakika... 103 emekli amiralin bildirisine soruşturma

04 Nisan 2021 Pazar, 10:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.