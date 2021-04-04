Son dakika... 103 emekli amiralin bildirisine soruşturma
Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli Ahmet de pandemi dinlemedi
- Hande Sarıoğlu ekranlara göbek atarak döndü
- Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!
- Son seçim anketinde ittifaklarda son durum!
- CHP'de Muhsin Yazıcıoğlu istifası
- Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nu böyle duyurdu
- Londra'dan getirilen Covid-19 hastası tanıdık çıktı
- 103 emekli amiralden Montrö ve gericilik bildirisi
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı