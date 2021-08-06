Ali Sofuoğlu'ndan bronz madalya!

Tokyo 2020'de mücadele eden Ali Sofuoğlu, Hee-jun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 14:29
Ali Sofuoğlu'ndan bronz madalya!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

Ali Sofuoğlu, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Heejun Park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali Sofuoğlu'nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.


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