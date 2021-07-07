Son dakika altın fiyatları: Düşük tahvil faizi yaradı, altın yükselişe geçti

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:04

Altın, Fed tutanakları öncesinde yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla 1.800 doların üzerini gördü. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip ediyor.

Fed, çarşamba günü 15-16 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını açıklayacak. Böylece piyasa tutanaklarda beklenenden erken bir faiz artırımı olup olmayacağına dair ipuçları arayacak.

Australia and New Zealand Banking Group, müşterileriyle paylaştığı bir notta piyasada azalan risk iştahının güvenli liman olan altına talebi artırdığını belirtti.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise “Düşen Hazine tahvili faizleri altın fiyatlarını destekleyici oldu. 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yılın geri kalanında muhtemelen yeni bir zirveye ulaşmayacaktır ve bu da altın için destekleyici bir ortam sağlayacak” dedi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi salı günü yüzde 1,34'e kadar gerileyerek 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra çarşamba günü yüzde 1,35 civarında bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise 1.144 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen hafta istihdam verileri öncesinde 1.752 dolara kadar düşerek iki ayın en düşüğüne gerileyen ons altın, istihdam verilerinin beklentiyi aşması ve enflasyona dair endişelerin artırmasıyla Temmuz ayında yeniden yükselmişti.

Haziran ayını yüzde 7’den fazla düşüşle 1.755 dolar civarında kapatan ons altın, Temmuz ayı başından beri kademeli bir yükselişle 1.800 doların üzerine tırmandı.

GRAM ALTIN FİYATI

Nisan ve Mayıs’ta küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketi takip ederek istikrarlı bir yükseliş kaydeden gram altın, Haziran başında 527 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini görmüştü. Sonrasında küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip eden gram altın, Haziran ortasından bu yana dar bir fiyat aralığında seyrediyor.

-Bloomberht