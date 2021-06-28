Son dakika... Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 21:28
Son dakika... Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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