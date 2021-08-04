Son dakika: Ankara'da korkutan yangın

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:49

Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği belirtildi. Yangın yerinden yükselen dumanlar Anıtkabir'den de görüldü.





KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı

