Son dakika: Ankara'da korkutan yangın
Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktığı bildirildi.
Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği belirtildi. Yangın yerinden yükselen dumanlar Anıtkabir'den de görüldü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ise itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı
Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaat malzemelerinin yandığına dair gelen ihbarlar üzerine Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır.— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 4, 2021
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. pic.twitter.com/v76QRaiz5P
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