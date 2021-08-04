Muhittin Böcek'ten skandal iddia: AKP'li siyasiler yangın helikopterlerini yönlendiriyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KRT TV'de kentte çıkan orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'deki orman yangınlarından en fazla etkilenen kentlerden olan Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KRT TV'de Şimdiki Zaman programına konuk oldu.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Böcek, yangın helikopterlerinin AKP'li siyasiler tarafından yönlendirildiğini söyledi.
Herhangi bir koordinasyon olmadığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ''Manavgat Belediye Başkanı yok diğer ilçe AKP'li belediyelere sorumluluk veriyorlar'' diye konuştu.
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