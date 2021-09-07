Son dakika: Antalya'da deprem

Son dakika haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 14:24
Son dakika: Antalya'da deprem
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AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14.14 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 26.02 kilometre olarak açıklandı. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi.


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