Son dakika... Antalya'da otobüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
Antalya Manavgat’ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sürüyor.
Alanya’dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- İşte son seçim anketi
- O gece neler oldu öyle?
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Sorumluluğu belediyelere attı!
- Bahçeli'den yargıya Harekete geçin çağrısı