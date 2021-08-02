Son dakika... Antalya'da otobüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Antalya Manavgat’ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:37
Son dakika... Antalya'da otobüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
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Alanya’dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.


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