Son dakika... Ataköy'de ağaçlık alanda yangın

Son dakika gelişmesi... Ataköy'de ağaçlık alanda yangın çıktı, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

(DHA)
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:50
Son dakika... Ataköy'de ağaçlık alanda yangın
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Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan ağaçlık alanı söndürme çalışmaları sürüyor. 


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