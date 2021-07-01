Son dakika... Avrupa İlaç Kurumu'ndan kritik Delta varyantı açıklaması
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA), iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu söyledi.
Avrupa İlaç Ajansı, AB ülkelerinde koronavirüse karşı kullanılan aşıların Delta da dahil olmak üzere virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, salgın ve aşılarla ilgili basın toplantısında, AB'de kullanımı onaylanmış BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının, virüsün varyantlarını etkisiz hale getirdiğini söyledi.
Cavaleri, "Dünyadan gelen eldeki veriler, aşıların iki dozunun tüm varyantlara karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verileri de onaylı aşılardan elde edilen antikorların Delta varyantını etkisiz hale getirdiğine işaret ediyor. Bütün bunlar güven verici" dedi.
Ayrıca Cavaleri, aşı geliştiren tüm firmalardan ürünlerinin ortaya çıkan veya çıkabilecek yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığını araştırmalarını istediklerini de dile getirdi.
FARKLI AŞILARIN KARIŞTIRILMASI
Birinci ve ikinci dozda farklı aşıların kullanımı hakkında da değerlendirme yapan Cavaleri, bazı AB ülkelerinin ikinci dozda farklı aşı kullanılması yönünde bir eğilim bulunduğunu aktardı.
Cavaleri, ilk dozda AstraZeneca, ikinci dozda BioNTech-Pfizer aşısının kullanımını örnek göstererek, “EMA şu anda iki farklı Covid-19 aşısının kullanımına yönelik kesin bir tavsiye verecek durumda değil. Ancak İspanya ve Almanya’da yapılan çalışmalardan elde edilen ara bulgular, bu stratejinin tatmin edici bağışıklık tepkisi sağladığını ve güvenlik endişesi bulunmadığını gösteriyor” diye konuştu.
ÜÇÜNCÜ DOZUN GEREKLİLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Üçüncü dozun kullanımını da yorumlayan Cavaleri, üçüncü doz için en uygun zamanlamayı belirlemek üzere aşı geliştiren firmalarla temas halinde olduklarını açıkladı.
"Aşıların koruyuculuğunun devamı için destekleyici dozların gerekli olup olmadığı şu anda belli değil" ifadesini kullanan Cavaleri, buna ilişkin verilerin yaz boyunca değerlendirileceğini kaydetti.
Video Haberler
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Tosuncuk' ortaya çıktı! Video ile mesaj yolladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Erdoğan'ın sözü soruldu; yanıtı suç sayıldı!
- Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
- Suçlamaları reddedip, babaanneyi suçladılar
- Elektrik fiyatlarına büyük zam