Son dakika... Bakan Elvan'dan enflasyon mesajı

20 Ağustos 2021 Cuma, 11:14

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile buluşmasında konuştu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Makro finansal istikrar açısından dikkatle takip edilmesi ve temkinli olunması gereken bir dönem yaşıyoruz. Küresel enflasyonun beklenenden daha kalıcı olma riskini gözardı edemeyiz.

2021 ikinci çeyreğinde üretim, ihracat ve hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici özelliği yüksek büyÜme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamız. 2021'de milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin 3. çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz.

Dünya ihracatından aldığımız pay artıyor. Verimli ve nitelikli bir yatırım ortamı için düşük enflasyon, kur istikrarı, risk algısının azaltılması bekleyişlerin iyi yönetilmesi kritik önemdedir.

En temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevirlmesidir. Maliye politikaları ile enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz. Bütçe Gelişmeleri yıl sonu hedeflerimizle uyumlu gidiyor. Temmuz ayında bütçe açığında nispi yükseliş oldu, ancak bu dönemsel bir artış.

Yurt içinden döviz cinsi borçlanmayı kademeli düşürmeye başladık. Yurt içinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bu önlemlerle faiz yükünü azaltarak bütçede alan oluşturmak, bu alanı da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak istiyoruz.

KGF destekli 3 yeni mekanizma başlatıyoruz. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Mevcut kaynaklarımızı seçici ve odaklı bir yaklaşımla ekonomik potansiyelimizi daha da geliştirmek için kullanacağız.