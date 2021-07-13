Son dakika... Bakan Koca duyurdu: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, paylaşımında "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" mesajına yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" ifadelerini kullandı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/UoyZN8UGbH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021
KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/SX1TSlBgCX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021
Adana: 9,43
Adıyaman: 11,54
Afyon: 31,89
Ağrı: 193,86
Aksaray: 29,08
Amasya: 27,42
Ankara: 59,1
Antalya: 65,02
Ardahan: 80,07
Artvin: 30,68
Aydın: 11,97
Balıkesir: 16,77
Bartın: 15,08
Batman: 49,82
Bayburt: 19,53
Bilecik: 30,63
Bingöl: 45,78
Bitlis: 119,09
Bolu: 50,51
Burdur: 32,95
Bursa: 27,95
Çanakkale: 17,73
Çankırı: 22,35
Çorum: 37,73
Denizli: 21,71
Diyarbakır: 76,82
Düzce: 33,36
Edirne: 11,04
Elazığ: 38,44
Erzincan: 35,4
Erzurum: 61,98
Eskişehir: 68,52
Gaziantep: 17,85
Giresun: 23,4
Gümüşhane: 16,23
Hakkari: 80,21
Hatay: 6,21
Iğdır: 25,83
Isparta: 45,2
İstanbul: 56,75
İzmir: 22,16
Kahramanmaraş: 10,79
Karabük: 36,94
Karaman: 19,61
Kars: 36,15
Kastamonu: 31,09
Kayseri: 53,26
Kırıkkale: 65,3
Kırklareli: 27,92
Kırşehir: 48,14
Kilis: 5,6
Kocaeli: 34
Konya: 40,18
Kütahya: 70,23
Malatya: 32
Manisa: 18,54
Mardin: 45,4
Mersin: 41,2
Muğla: 16,69
Muş: 40,62
Nevşehir: 36,73
Niğde: 37,56
Ordu: 50,17
Osmaniye: 6,56
Rize: 59,82
Sakarya: 55,92
Samsun: 23,97
Siirt: 231,67
Sinop: 29,57
Sivas: 66,99
Şanlıurfa: 20,99
Şırnak: 27,15
Tekirdağ: 27,75
Tokat: 56,03
Trabzon: 49,88
Tunceli: 10,79
Uşak: 20,84
Van: 100,41
Yalova: 38,04
Yozgat: 24,58
Zonguldak: 25,03
Video Haberler
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü:
- Konyaaltı'nda skandal görüntüler!
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- Son tanık da yaşamını yitirdi!
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Terkoğlu'ndan tehditlere yanıt
- Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku!
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış
- Yunanistan'dan Galatasaray ile ilgili flaş açıklama!