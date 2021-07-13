Son dakika... Bakan Koca duyurdu: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

13 Temmuz 2021 Salı, 18:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/UoyZN8UGbH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI Koca ayrıca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" ifadelerini kullandı Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/SX1TSlBgCX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021 İL İL VAKA SAYILARI ŞU ŞEKİLDE:

Adana: 9,43

Adıyaman: 11,54

Afyon: 31,89

Ağrı: 193,86

Aksaray: 29,08

Amasya: 27,42

Ankara: 59,1

Antalya: 65,02

Ardahan: 80,07

Artvin: 30,68

Aydın: 11,97

Balıkesir: 16,77

Bartın: 15,08

Batman: 49,82

Bayburt: 19,53

Bilecik: 30,63

Bingöl: 45,78

Bitlis: 119,09

Bolu: 50,51

Burdur: 32,95

Bursa: 27,95

Çanakkale: 17,73

Çankırı: 22,35

Çorum: 37,73

Denizli: 21,71

Diyarbakır: 76,82

Düzce: 33,36

Edirne: 11,04

Elazığ: 38,44

Erzincan: 35,4

Erzurum: 61,98

Eskişehir: 68,52

Gaziantep: 17,85

Giresun: 23,4

Gümüşhane: 16,23

Hakkari: 80,21

Hatay: 6,21

Iğdır: 25,83

Isparta: 45,2

İstanbul: 56,75

İzmir: 22,16

Kahramanmaraş: 10,79

Karabük: 36,94

Karaman: 19,61

Kars: 36,15

Kastamonu: 31,09

Kayseri: 53,26

Kırıkkale: 65,3

Kırklareli: 27,92

Kırşehir: 48,14

Kilis: 5,6

Kocaeli: 34

Konya: 40,18

Kütahya: 70,23

Malatya: 32

Manisa: 18,54

Mardin: 45,4

Mersin: 41,2

Muğla: 16,69

Muş: 40,62

Nevşehir: 36,73

Niğde: 37,56

Ordu: 50,17

Osmaniye: 6,56

Rize: 59,82

Sakarya: 55,92

Samsun: 23,97

Siirt: 231,67

Sinop: 29,57

Sivas: 66,99

Şanlıurfa: 20,99

Şırnak: 27,15

Tekirdağ: 27,75

Tokat: 56,03

Trabzon: 49,88

Tunceli: 10,79

Uşak: 20,84

Van: 100,41

Yalova: 38,04

Yozgat: 24,58

Zonguldak: 25,03