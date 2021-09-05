Son Dakika... Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!

05 Eylül 2021 Pazar, 19:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Koca, haftalıkm vaka tablosunu, "Yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" sözleri ile duyurdu.

21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/g9UkXZYRR8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021

VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLER

Bakan Koca açıklamlarına şöyle devam etti:

21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.