Son Dakika... Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. 21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Koca, haftalıkm vaka tablosunu, "Yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" sözleri ile duyurdu.
21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/g9UkXZYRR8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021
VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLER
Bakan Koca açıklamlarına şöyle devam etti:
21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.
21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli. pic.twitter.com/xSg0z5HxKs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- AKP VE MHP'ye 'TÜİK' şoku
- Sigara paketlerinde yeni dönem
- Guidetti'den Avrupa üçüncülüğü sonrası ilk demeç
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken anlar
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- İYİ Parti'de deprem
- Kâbil Havaalanı’ndaki ısrar neden?
- Erdoğan'ın okul arkadaşına ihale üstüne ihale
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber