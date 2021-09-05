Son Dakika... Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. 21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2021 Pazar, 19:05
Son Dakika... Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Koca, haftalıkm vaka tablosunu,  "Yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" sözleri ile duyurdu.

VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLER

Bakan Koca açıklamlarına şöyle devam etti: 

21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.


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