Son dakika... Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek.
OKUMA YAZMA TARAMASI
Okullar yazın açık olacak, isteğe bağlı telafi yapılacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. 1'inci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyi değerlendirilecek.
OKULLAR YAZIN AÇIK OLACAK
Sosyal ve duygusal programa dayalı telafi eğitimi yapılacak. Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler"
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