Son dakika: Bartın ve Sinop'ta sel felaketi: 1 kişi kayıp

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:34

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD’dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun" dedi.