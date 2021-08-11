Son dakika: Bartın ve Sinop'ta sel felaketi: 1 kişi kayıp

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın ve Sinop'ta aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ile birlikte gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:34
Son dakika: Bartın ve Sinop'ta sel felaketi: 1 kişi kayıp
Abone Ol google-news

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD’dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun" dedi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler