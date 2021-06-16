Son dakika... Biden, Putin görüşmesi sona erdi
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme sona erdi. Putin görüşmenin ardından açıklamada bulundu.
Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra düzenlenen ABD-Rusya zirvesi sona erdi.
Putin düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı açıklamasının devamında "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli" ifadesini kullandı.
Putin, Biden ile yaptığı görüşmede, her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova’ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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