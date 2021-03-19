Son dakika... Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?
Pfizer-BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor... Peki bu Pfizer-BioNTech aşıları kimlere yapılacak. Kimlere Pfizer-BioNTech aşısı yapılacağıyla ilgili olarak Bilim Kurulu üyesinden bir son dakika açıklaması geldi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Pfizer-BioNTech aşısının kimlere yapılacağı konusundaki planlamaya ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan açıklama geldi.
BioNTech aşısı için, "Kimin sırası geldiyse aşı onlara uygulanacak. Bakanlığın planı da bu şekilde" diyen Yavuz, "Önümüzdeki haftalarda 4,5 milyon doz aşı gelecek. Aşılamada da 60 yaş üstüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bu aşıyı bunlar olacak. Sırası gelmiş ama şimdiye kadar aşılanmamış daha ileri yaştaki kişiler de buna dahil edilebilir. BioNTech aşısı da o şekilde uygulanacak" açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Altaylı'dan İnsan Hakları Eylem Planı tepkisi
- Mustafa Sarıgül'den 'HDP'ye kapatılma davası' yorumu