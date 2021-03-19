Son dakika... Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?

Pfizer-BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor... Peki bu Pfizer-BioNTech aşıları kimlere yapılacak. Kimlere Pfizer-BioNTech aşısı yapılacağıyla ilgili olarak Bilim Kurulu üyesinden bir son dakika açıklaması geldi.

DHA
19 Mart 2021 Cuma, 12:36
Son dakika... Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Pfizer-BioNTech aşısının kimlere yapılacağı konusundaki planlamaya ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan açıklama geldi.

BioNTech aşısı için, "Kimin sırası geldiyse aşı onlara uygulanacak. Bakanlığın planı da bu şekilde" diyen Yavuz, "Önümüzdeki haftalarda 4,5 milyon doz aşı gelecek. Aşılamada da 60 yaş üstüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bu aşıyı bunlar olacak. Sırası gelmiş ama şimdiye kadar aşılanmamış daha ileri yaştaki kişiler de buna dahil edilebilir. BioNTech aşısı da o şekilde uygulanacak" açıklamasını yaptı.


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