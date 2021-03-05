Türkiye’nin de aldığı Sinovac koronavirüs aşısında mutasyon araştırması
ABD'li ve Brezilyalı araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre Çin'in Sinovac aşısı ve Biotech şirketinin koronavirüs aşısının Brezilya'da tespit edilen yeni mutasyonuna karşı yeterli antikor oluşturmuyor olabilir.
Yayınlanan araştırmaya göre aşılanan bireyler yeniden hastalansa bile, aşının ağır vakalara karşı sağladığı koruma bağışıklık sisteminde antikor dışında farklı mekanizmaların hastalığın şiddetini azaltmaya katkısı olabileceğine işaret ediyor.
Koronavirüsün yeni mutasyonları önceki türlere göre geliştirilen aşıların ve tedavilerin ileride ne kadar etkili olacağı konusunda endişelere neden oluyor.
Araştırmacıların dün yayımladıkları ancak henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş makaleye göre, Sinovac'ın Coronavac aşısıyla aşılanan sekiz kişiden alınan plazma örnekleri koronavirüsün P.1 mutasyonunu (20J/501Y.V3) yeterli bir şekilde etkisiz hale getirmede başarısız oldu.
ANTİKORLARI AŞABİLİYOR
Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi, ABD'deki Washington University School of Medicine ve diğer bazı kuruluşlardan araştırmacılar, "Bu sonuçlar P.1 virüsünün CoronaVac aşısının oluşmasını sağladığı antikorları aşabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
CoronaVac, Türkiye, Endonezya, Çin ve Brezilya'da toplu aşılamalarda kullanılıyor.
Sinovac sözcüsü konu hakkındaki sorulara henüz cevap vermedi. Şirketin CEO'su Yin Weidong dün devlet destekli televizyon kanalı CGTN'de yayınlanan bir programda gerekli olması halinde şirketin araştırma ve imalat becerilerini yeni mutasyonlara karşı aşı geliştirmek için kullanabileceğini belirtmişti.
Yin aynı zamanda sürecin yeni bir aşı geliştirmekten çok daha kısa süreceğini ifade etti.
Video Haberler
- Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın çıktı
- Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden 'pes' dedirten sözler
- Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
- Kağıthane’de yaşanan olayın detayları ortaya çıktı
- Afganistan'da çığ düştü: 14 ölü, 3 yaralı
- Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
- Beyaz TV’nin kurmaca röportajını köylüler bozdu
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
En Çok Okunan Haberler
- 11 askerin şehit olduğu helikopter sabıkalı çıktı
- Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit!
- Bitlis'te helikopter kazasının görgü tanığı konuştu
- Bir salvo da sağdan
- Şırnak'ta askeri araç devrildi
- CHP'li Özel'den Diyarbakır'daki görüntülere açıklama
- Ali Mahir Başarır'dan AKP'lileri kızdıran eleştiri
- Özdağ’ın istifası: Zamanlaması manidar
- Şehitler memleketlerine uğurlandı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı