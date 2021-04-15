Son dakika... Çavuşoğlu’ndan Mısır açıklaması: 'Heyet gidecek'
Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarında Montrö Sözleşmesi ve Mısır başlıkları ön plana çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Mısır'la illişkiler değerlendirmesinde, mayıs başında bir heyetin Mısır'a gideceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin ise "Türkiye, hem kıyıdaş hem de kıyıdaş olmayan ülkeler için Montrö’yü harfiyen uyguluyor. Rusya’nın veya herhangi bir ülkenin bundan endişesi olmaması lazım" dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
*Yunanistan'la tüm sorunlarımızı konuşmaya hazırız. Dendias'ın ziyareti memnuniyet verici. Samimi bir görüşme olacak.
* İlişkilerimizin en gergin olduğu dönemde bile biz "Mısır halkı bizim kardeşimizdir" dedik. Mısır bölgemiz için de önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı, ekonomik kalkınması herkes için faydalıdır. Mayıs başında Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek. Bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak.
*Eğer gemiler bugün geçmezse, 15 gün önceden bildirim süreci tekrar başlamış olur. ABD sözlü olarak dün bize ulaşarak geçişleri iptal ettiğini söyledi, yazılı bildirim gelmedi.
*Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında taraf tutmuyor. İkisinin arasındaki krizlerin sorumlusu Türkiye değildir.
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