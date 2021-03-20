Son dakika... CHP’de olağanüstü MYK ve PM

20 Mart 2021 Cumartesi, 10:57

CHP’de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması üzerine olağanüstü MYK ve PM kararı alındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00’de MYK üyeleri ile toplanacak. Saat 14.00’te ise PM üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.