Son dakika... CHP’de olağanüstü MYK ve PM
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması üzerine olağanüstü MYK ve PM kararı aldı.
CHP’de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması üzerine olağanüstü MYK ve PM kararı alındı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00’de MYK üyeleri ile toplanacak. Saat 14.00’te ise PM üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.
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