Son dakika: Çin aşısı Türkiye'ye doğru yola çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) aşısının geleceği tarihi duyurdu. Koca, ''İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar günü yaptığı açıklamada, ''Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir'' ifadelerini kullanmıştı.
Twitter üzerinden yeni paylaşım yapan Koca, ''İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz'' dedi.
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