Son dakika... Ciro kaybı destek başvurularında süre uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ciro kaybı desteklerinde başvuru süresinin 31 mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

AA
30 Nisan 2021 Cuma, 12:15
Son dakika... Ciro kaybı destek başvurularında süre uzatıldı
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler için devreye alınan ciro kaybı desteklerinin başvuru süresinin uzatıldığını söyledi.

Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.

Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler