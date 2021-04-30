Son dakika... Ciro kaybı destek başvurularında süre uzatıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ciro kaybı desteklerinde başvuru süresinin 31 mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler için devreye alınan ciro kaybı desteklerinin başvuru süresinin uzatıldığını söyledi.
Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.
Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.
1) Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2021
2) Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2021
Hayırlı olsun..
Video Haberler
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi