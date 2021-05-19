Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelerek gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri devam ediyor.

Erdoğan'ın bu söyleşide yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

- Sayı olarak paylaşayım. Şu an itibariyle Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11 buçuk milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık.

"NORMALLEŞME" AÇIKLAMASI

- Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız.

"ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM"

- (Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.

MERAL AKŞENER'E YANIT

- Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim. İsrail'in başbakanıyla Davos'ta yine bir maceram oldu.

- Davos'ta İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çünkü çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim, Davos'ta söyledim, BMGK'Da söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ederek geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunları söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, ne de kimse sana bu fırsatı vermez.

- Bugüne kadar Filistin'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti dönemindedir. Hanımefendi, önce bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunları yaptık, insani yardımları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu de özellikle bilmesini isterim. Ama bunların öyle bir derdi yok.

- Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacakatır ve biz de Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz.

İMAMOĞLU DA HEDEFTE

- 900’ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?