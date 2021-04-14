Son dakika... Danimarka'dan AstraZeneca aşısı kararı
Son dakika gelişmesi... Birçok ülkenin askıya aldığı AstraZeneca koronavirüs aşısı için Danimarka kritik bir karar aldı.
Kan pıhtılaşması sorunu nedeniyle kullanımı askıya alınan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili Danimarka bir açıklama yaptı. AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen durdurulduğu belirtildi.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile bazı ülkelerinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu belirtmişti.
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
- AKP'den 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti
- Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?