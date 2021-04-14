Son dakika... Danimarka'dan AstraZeneca aşısı kararı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:47

Kan pıhtılaşması sorunu nedeniyle kullanımı askıya alınan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili Danimarka bir açıklama yaptı. AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen durdurulduğu belirtildi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile bazı ülkelerinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu belirtmişti.