Son dakika... Danıştay kararını verdi: Tozkoparan'da halk kazandı
Son dakika gelişmesi... Günlerdir elektrik, su, doğalgazları kesilen yurttaşların direndiği Tozkoparan'da yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında İstanbul’un Güngören ilçesindeki Tozkoporan ve Küba mahallelerinde 2010’da kentsel dönüşüm planları, 2013’te ise riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiş; ancak bölge rapor dahi olmadan bir kez daha "riskli alan" ilan edilip, "acil yıkım" uygulanması kararı devreye sokulmuştu.
Karar sonrasında konut sahiplerine bakanlık tarafından tebligat gönderilmiş ve yıkım çalışmalarına başlanacağı için evleri boşaltmaları istenmişti. Avukatların Danıştay’a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine ikinci kez açtığı iptal davası 1 yılı aşkın süredir sonuçlanmamıştı. Mahalleli, kararın “hukuksuz” olduğunu belirterek, bir süredir eylem yapıyordu.
DANIŞTAY KARAR VERDİ
Güngören Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle ‘riskli alan’ ilan edilen ve 17 gündür elektrik, su, doğalgazları kesilen Tozkoparan’da yürütmeyi durdurma kararı verildi.
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