Son dakika... Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:21

AA'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Sigmalive sitesinden aktardıklarına göre, Öğretmenlere "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Frida Kahlo ile Diego Rivera'nın yer aldığı sayfayı "Yırtın" talimatı verildiği iddia edilmişti. Haberde, öğretmenlerin sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisinin paylaşıldığı öne sürülmüştü. Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas'ın, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istediği ifade edilmişti.

"KABUL EDİLMEZ TUTUMU ŞİDDETLE KINIYORUZ"



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eylemi, Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir" denildi.

KKTC DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iddia üzerine, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu bu saatten sonra tartışmanın hiçbir anlamı yok çünkü bütün dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük bir komutan ve lider olduğunu, Türkiye'nin kurucusu olduğunu kabul etmiştir. Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum" açıklamasında bulunmuştu.







