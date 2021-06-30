Son dakika... Donald Rumsfeld yaşamını yitirdi
Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü.
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