Son dakika... Donald Rumsfeld yaşamını yitirdi

Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü.

AA
30 Haziran 2021 Çarşamba, 22:35
Son dakika... Donald Rumsfeld yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler