Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası için ilk yorum
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak, Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun HDP'ye açılan kapatma davası için "demokrasiye aykırı bir tutum" olarak değerlendirdiği bildirildi.
HDP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladığını bildirdi.
"DEMOKRASİYE AYKIRI BİR TUTUM"
HDP'den yapılan açıklamada, görüşmede, İmamoğlu'nun, HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendirdiği aktarılarak, "demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini" ifade ettiği kaydedildi.
Buldan'ın da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramı'nı kutladığı bildirildi.
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