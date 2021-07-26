Son dakika... Erdal Torunoğulları Beşiktaş yönetimindeki görevinden ayrıldı
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, transfer komitesindeki görevini bıraktı.
Siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinden Erdal Torunoğulları'nın transfer komitesindeki görevinden ayrıldığı bildirildi.
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