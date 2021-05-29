Son dakika... Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin açılışında Kanal İstanbul için tarih verdi

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:54

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

KANAL İÇİN TARİH VERDİ





- Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak.

- İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla sevdayla bağlı olmak gerekiyor. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu."