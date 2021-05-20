AKP’den İklim Komisyonu’nda Kanal İstanbul’un konuşulmasına engel

20 Mayıs 2021 Perşembe, 10:49

TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu, AKP’li Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda söz alan CHP'li Bakıroğlu, basında yer alan DSİ’nin ÇED raporunda Kanal İstanbul’un aleyhine görüş verdiği iddiasını gündeme getirdi.

DSİ’nin Kanal’la ilgili 2 görüş verdiğini söyleyen Bakıroğlu, “Bu görüşlerde DSİ’nin bu projeyle ilgili, Kanal İstanbul’la ilgili endişeleri esasında dile getirilmekte, İstanbul’un yer altı ve yer üstü sularına, kaynaklarına olası olumsuz etkilerinden bahsedilmekte. İncelediğimiz zaman, bu yazılarda Sazlıdere Barajı’nın tamamıyla devre dışı bırakılacağı, yaklaşık 52 milyon metreküp su kaybına neden olacağı söyleniyor” dedi.

Terkos Gölü’nün doğusunda yer alan yaklaşık 20 kilometrekarelik su toplama havzasının da devre dışı kalacağının yazdığını aktaran Bakıroğlu, “Bunun da yaklaşık 18 milyon metreküp su kaybı anlamına geldiği söylenmekte. Yani böylece en iyimser tahminle 70 milyon metreküp suyun kaybolacağından bahsedilmekte” ifadelerini kullandı.

Yazılarda Avrupa Yakası’nın en önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nün tuzlanma riskinden de söz edildiğini vurgulayan Bakıroğlu, “Bu kanal yapılıp da böyle bir tuzlanma olursa bu sefer kötümser bir tahmin devreye girecek, yani su kaybının 427 milyon metreküpe çıkabileceği söylenmekte” uyarısı yaptı.

‘O ZAMAN BEN SÖYLEYİM...'

Bakıroğlu, bu iddiaların gerçek olup olmadığını komisyona gelen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız’a sordu. Ancak, komisyon başkanı Veysel Eroğlu araya girerek, “Kanal İstanbul meselesi bizim Komisyonun konusu değil. İstiyorsanız Meclise önerge verin, komisyon açılsın” dedi. CHP’li vekillerin itirazı üzerine Eroğlu, “DSİ’yle alakası yok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ilgileniyor” ifadelerini kullandı. Vekillerin “O zaman DSİ niye görüş verdi?” itirazlarının sürmesi üzerine Eroğlu, “Bakın, o zaman ben söyleyeyim: İstanbul’un 2071 yılına kadar hiçbir su problemi yoktur” dedi. Toplantının devamında da DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, sorulara dönüş yapmadı.