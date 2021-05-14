AKP vazgeçmiyor: Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak

14 Mayıs 2021 Cuma, 13:33

AKP'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın haziranda vurulacağı duyurulmuştu.

Proje kapsamında güzergâhında yapılması planlanan altı köprüden ilkinin temeli de yine önümüzdeki ay sonunda atılacak.

Öte yandan, Kanal İstanbul Projesini yürütmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacağı öğrenildi. Buna göre TOKİ, Emlak Konut, Karayolları, Demiryolları, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlükleri başkanlığın paydaşları olacak.

Projeye ilişkin çalışmalarda paydaşlar, Başkanlık çatısı altında iş birliğine gidecek.