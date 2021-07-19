Son dakika... Erdoğan müjdeyi açıkladı; oraya da külliye...
KKTC Parlamentosu'ndaki özel oturumda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi açıkladı. Erdoğan, KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Bahçesi inşa edileceğini duyurdu.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Bugün bizim için çok ama çok anlamlı bir gün. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın Cumhuriyet Meclisi'nin çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz.
'MÜJDE'DEN KÜLLİYE ÇIKTI
Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın düzgün bir külliye ve binası yok. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi ile ilgili proje çalışmaları bitti ve inşaasına yakında başlıyoruz.
Bir millet bahçesi de yapalım istiyoruz. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah projeyi hayata geçirerek birilerine göstereceğiz. Aynı zamanda parlamento binası yapacağız. Mileltvekillerimizin kendilerini özgür ve rahat hissedebilecekleri alanları olsun istiyoruz. 500 dönüm arazi tahsis ettik"
Video Haberler
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- Çin'de yeni virüs paniği
- Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
- Erken seçim için dikkat çeken iddia: Galiba az kaldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi
- Mahkemeden RTÜK Başkanı’na ret
- Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı