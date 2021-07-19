Son dakika... Erdoğan müjdeyi açıkladı; oraya da külliye...

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:34

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Bugün bizim için çok ama çok anlamlı bir gün. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın Cumhuriyet Meclisi'nin çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz.

'MÜJDE'DEN KÜLLİYE ÇIKTI

Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın düzgün bir külliye ve binası yok. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi ile ilgili proje çalışmaları bitti ve inşaasına yakında başlıyoruz.

Bir millet bahçesi de yapalım istiyoruz. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah projeyi hayata geçirerek birilerine göstereceğiz. Aynı zamanda parlamento binası yapacağız. Mileltvekillerimizin kendilerini özgür ve rahat hissedebilecekleri alanları olsun istiyoruz. 500 dönüm arazi tahsis ettik"

