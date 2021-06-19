Son dakika... Erdoğan, otel açılışında konuştu: Turizmcilere 'KDV' mesajı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otelin açılışında açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- (Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması) Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz.

- Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

- (Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.