Son dakika... Erdoğan, otel açılışında konuştu: Turizmcilere 'KDV' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otelin açılışında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- (Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması) Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz.
- Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.
- (Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.
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