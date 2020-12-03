SON DAKİKA| Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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