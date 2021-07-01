Son dakika... Erzincan Havalimanı'nın adı değiştirildi

Erzincan Havalimanı'nın adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla değiştirildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 02:29
Son dakika... Erzincan Havalimanı'nın adı değiştirildi
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Erzincan Havalimanının isminin, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.


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