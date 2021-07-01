Son dakika... Erzincan Havalimanı'nın adı değiştirildi
Erzincan Havalimanı'nın adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla değiştirildi.
Erzincan Havalimanının isminin, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.
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