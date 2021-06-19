Son Dakika: Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar erişim sorunu yaşadıkları uygulamaları Twitter'dan duyuruyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 12:44
Son Dakika: Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!
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Down Detector tarafından bildirilen sorunlarda kullanıcılar haber akışlarını yenileyemiyor ve oturum açmakta sorun yaşıyor.  Instagram ve Facebook gibi popüler ağlarda yaşanan bu sorun Avrupa'daki bazı kullanıcıları başta olmak üzere Türkiye'de de sorun yaşanmasına neden oluyor. 

Öte yandan ABD'nin de bazı bölgelerinde bu sorun yaşanıyor. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.

Erişim sorunu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 

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