Son Dakika: Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar erişim sorunu yaşadıkları uygulamaları Twitter'dan duyuruyor.
Down Detector tarafından bildirilen sorunlarda kullanıcılar haber akışlarını yenileyemiyor ve oturum açmakta sorun yaşıyor. Instagram ve Facebook gibi popüler ağlarda yaşanan bu sorun Avrupa'daki bazı kullanıcıları başta olmak üzere Türkiye'de de sorun yaşanmasına neden oluyor.
Öte yandan ABD'nin de bazı bölgelerinde bu sorun yaşanıyor. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.
Erişim sorunu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
- Yurttaşlar çileden çıktı! Tepki çeken görüntüler
- Dünya rekoru kırmak isterken canından oldu
- Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak?
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Tuğamiral Aydın Eken, yaşamına son verdi
- Asiltürk, Adnan Oktar'ın villasından çıktı
- Para aldığı iddia edilmişti... Hakan'dan suç duyurusu