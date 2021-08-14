Son dakika: Fahrettin Koca, aşı olmayanların sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını duyurdu.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 43 milyon 704 bin 72 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 32 milyon 406 bin 947'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 6 milyon 510 bin 396'a ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 82 milyon 621 bin 415 oldu.
AŞI OLMAYANLARIN SAYISI
Sosyal medya hesabından aşı olmayanların sayısını paylaşan Sağlık Bakanı Koca, ''Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689'a indi" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
- İstanbul'da orman yangını!
- Yaşlı çift sel dehşetini korku dolu gözlerle anlattı
- Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme
- Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anları
- Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
- TEM Otoyolu'nda ilginç olay! Sürücüler zor anlar yaşadı
- Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar
- 3 kez aşıyı reddetti, Covid-19'dan öldü
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Sel felaketinde can kaybı artıyor!
- Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?
- İsrail'den üçüncü doz Covid-19 aşısı kararı
- Suriyeliler gitmeli mi kalmalı mı? Sonuçlar düşündürücü