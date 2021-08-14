Son dakika: Fahrettin Koca, aşı olmayanların sayısını açıkladı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:36

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 43 milyon 704 bin 72 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 32 milyon 406 bin 947'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 6 milyon 510 bin 396'a ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 82 milyon 621 bin 415 oldu.

AŞI OLMAYANLARIN SAYISI

Sosyal medya hesabından aşı olmayanların sayısını paylaşan Sağlık Bakanı Koca, ''Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689'a indi" ifadelerini kullandı.