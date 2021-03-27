Son dakika... Fahrettin Koca 'aşı programında yeni gruba' geçildiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, aşı programında yeni gruba geçildi. Koca, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, yeni aşı programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, şu mesajları paylaştı:
"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi."
"Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."
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